La rubrica “Sapori e Colori” di Rai News 24 è indicata per il 19 novembre 2026 con l’orario 11:00 nella segnalazione di palinsesto.
Il programma va in onda regolarmente il giovedì nella fascia 14:45-15:00, come riportato dalla pagina dedicata alla trasmissione.
La redazione è a cura di Paola Cutini e Silvia Rita, che figurano come responsabili della puntata segnalata per il 19/11/2026.
La voce si colloca all’interno dell’offerta editoriale di Rai News 24, nella sezione delle rubriche dedicate a temi di attualità e intrattenimento.