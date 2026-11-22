È stato presentato il 20 novembre 2026, presso la Biblioteca della Biennale di Venezia, il nono volume della graphic novel dedicata al commissario Mascherpa, intitolato Inganno ad arte. L’opera affronta il tema del traffico illecito di opere d’arte e della contraffazione, con una parte della trama ambientata nella città lagunare e un inseguimento tra i canali.

Il personaggio di Mascherpa nasce dal progetto editoriale di Poliziamoderna, il mensile ufficiale della Polizia di Stato. L’iniziativa si è svolta nell’ambito delle attività dell’Archivio storico–Centro internazionale della ricerca sulle arti contemporanee della Biennale di Venezia.

L’incontro è stato moderato dalla giornalista Micaela Faggiani. Tra i relatori hanno partecipato Pietrangelo Buttafuoco, presidente della Biennale di Venezia; Antonio Sbordone, questore di Venezia; e Sara Fascina, dirigente delegato del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato, editore della collana Il Commissario Mascherpa.

La presentazione del progetto è stata curata da Annalisa Bucchieri, direttrice di Poliziamoderna e ideatrice della graphic novel. Alla tavola rotonda erano inoltre presenti lo sceneggiatore Luca Scornaienchi e il disegnatore Daniele Bigliardo, collaboratore della scuderia Bonelli.

Per spiegare le tecnologie e le apparecchiature impiegate nelle indagini sull’individuazione delle opere contraffatte sono intervenuti Giulia Napoli, primo dirigente della Polizia scientifica, e Rocco Santo Mundo, vice dirigente dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Venezia.

All’evento hanno partecipato anche studenti dei corsi di storia dell’illustrazione e del fumetto e di elementi di comunicazione giornalistica dell’Accademia di Belle Arti di Venezia; la presentazione è stata occasione per discutere il valore della graphic novel come strumento di divulgazione e sensibilizzazione sui temi della legalità tra le giovani generazioni.

Oltre all’indagine sul traffico illecito e la contraffazione, il volume affronta tematiche sul bullismo e il cyberbullismo attraverso la storia di Chiara, vittima di prevaricazioni, e di Piera, compagna di scuola che la sostiene. Il nuovo numero si apre con la prefazione del capo della Polizia, Vittorio Pisani, e l’introduzione dell’atleta paralimpica delle Fiamme Oro, Bebe Vio.

Come per le precedenti edizioni della serie, i proventi delle vendite del volume saranno interamente devoluti al Piano Marco Valerio, promosso dal Fondo assistenza per il personale della Polizia di Stato a sostegno delle famiglie dei poliziotti con figli minori affetti da patologie gravi e degenerative.