L’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova è stato sospeso per due ore la sera di giovedì, dalle 20 alle 22, a seguito dell’avvistamento di droni nelle immediate vicinanze della pista.

La torre di controllo ha segnalato la presenza di circa quattro o cinque apparecchi rilevati a est e a ovest del campo, decisione che ha portato alla temporanea chiusura dello scalo e alla sospensione dei movimenti aerei.

Durante la pausa operativa un aeromobile ITA Airways, pronto a decollare per Roma Fiumicino, è rimasto fermo sulla pista in attesa di ripresa delle operazioni.

Del caso è stata informata l’autorità giudiziaria e sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per gli accertamenti del caso.

L’allarme è poi rientrato; si tratta, secondo quanto segnalato, del primo episodio di questo tipo registrato negli aeroporti italiani.