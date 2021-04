Terremoto questa notte: due le scosse, l’ultima alle 5 e un quarto

Terremoto questa notte: due scosse si sono verificate sopra il valore soglia di segnalazione, cioè sopra a 3.0 di magnitudo.

La prima scossa si è verificata con potenza 3.1. E’ stata registrata dall’Ingv alle 23:13 con epicentro a 3 km a nord est di Fiordimonte, un Comune ora confluito nel nuovo Comune di Valfornace, in provincia di Macerata.

La scossa è avvenuta ad una profondità di 9 km.

Il movimento tellurico è stato avvertito in modo forte e chiaro dalla popolazione, ed ha originato paura ed apprensione.

Non si sono avute segnalazioni di danni nel corso delle ore.

Un altro terremoto si è poi verificato

con magnitudo 3.0.

La scossa è stata registrata alle 5:15 in provincia di Perugia, nella zona colpita il 30 ottobre 2016 da un devastante sisma di magnitudo 6.5.

Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il terremoto di stamani all’alba ha avuto ipocentro a circa 10 km di profondità.

L’epicentro è stato valutato a 4 km da Preci e a 12 da Norcia.

Anche in questo secondo fenomeno molti i cittadini spaventati dal movimento tellurico.

Anche in questo caso, però, fortunatamente, non si segnalano danni a persone o cose.

