Teatro online alternativa a film e serieTV. Sabato Don Chisciotte

La “Stagione sul sofà” del Teatro Stabile del Veneto allieta anche il sabato casalingo con il suo palinsesto di appuntamenti virtuali, che per questo weekend si arricchisce della rassegna Sabato a teatro con la trasmissione del video integrale dello spettacolo Don Chisciotte di Stivalaccio Teatro.

Il programma di sabato 21 marzo

Dopo la replica del secondo episodio di L’amore ai tempi del colera, il celebre libro di Gabriel Garcìa Màrquez, letto in pillole video di 10 minuti dagli allievi della Scuola Teatrale d’Eccellenza – parte del progetto TeSeO modello Veneto, frutto di un Accordo di Programma tra la Regione del Veneto e il Teatro Stabile del Veneto con la partnership di Accademia Teatrale Veneta –, il palinsesto digitale si arricchisce della rassegna Sabato a Teatro.

Sabato alle ore 20.00 lo Stabile del Veneto propone, infatti, una godereccia alternativa a film e serie tv con la trasmissione, in streaming sul canale YouTube, del video integrale dello spettacolo Don Chisciotte.

Si tratta del primo di tre appuntamenti con gli spettacoli teatrali della Trilogia dei commedianti di Stivalaccio Teatro (sabato 28 marzo alle ore 20.00 gli spettatori connessi possono assistere a Romeo e Giulietta, mentre sabato 4 aprile, sempre alle ore 20.00, va in onda Il malato immaginario).

Per concludere la giornata, alle ore 21.00, il Teatro Stabile del Veneto augura la buona notte a tutti i bambini con la fiaba dei Tre porcellini letta da Red Canzian per la rubrica “Sogni d’oro. Fiabe e favole della tradizione”.

Lo spettacolo

Don Chisciotte mischia generi che pescano dalla tradizione, dal teatro d’attore alla commedia dell’arte, rileggendoli con originalità grazie al carisma straordinario degli attori: Michele Mori e Marco Zoppello della Compagnia Stivalaccio Teatro. La storia del romanzo di Cervantes, rappresentata sulla scena, arriva sugli schermi grazie a due improbabili saltimbanchi, Giulio Pasquati e Girolamo Salimbeni che raccontano di come sono sfuggiti dalla forca grazie a Don Chisciotte, a Sancho Panza ma soprattutto grazie al pubblico. In una rappresentazione esilarante le parole del Don Chisciotte della Mancia si mescolano a quelle di mostri sacri come Cecco Angiolieri, Pulci, Dante, Manzoni, Ruzante, De la Barca, Fo e tanti altri. A partire dall’ultimo desiderio dei condannati a morte prendono il via le avventure di una delle coppie comiche più famose della storia della letteratura, filtrate dall’estro dei due saltimbanco che arrancano nel tentativo di procrastinare l’esecuzione, tra mulini a vento ed eserciti di pecore.

Don Chisciotte

Tragicommedia dell’arte

soggetto originale Marco Zoppello

– dialoghi Carlo Boso e Marco Zoppello

– regia e interpretazione Michele Mori e Marco Zoppello

– costumi e fondale Antonia Munaretti

scenografia Mirco Zoppello

maschere Roberto Maria Macchi

tecnico audio/luci Matteo Pozzobon

consulenza artistica Carlo Boso

– produzione Stivalaccio Teatro e Teatro Stabile del Veneto

UNA STAGIONE SUL SOFÀ

