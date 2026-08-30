Mirandolina debutta all’Abbey Theatre: la riscrittura di Goldoni chiude la tournée europea del Teatro Stabile del Veneto

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Il Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale porta a Dublino Mirandolina, la riscrittura contemporanea de La locandiera di Carlo Goldoni firmata dalla drammaturga irlandese Marina Carr. Lo spettacolo ha debuttato venerdì 28 agosto all’Abbey Theatre e rimarrà in cartellone fino al 5 settembre, segnando la tappa conclusiva della tournée europea della produzione.



All’apertura erano presenti l’Ambasciatore d’Italia in Irlanda Nicola Faganello, il direttore artistico del Teatro Stabile del Veneto Filippo Dini, la direttrice generale Claudia Marcolin e Michela Magrì, direttore dell’Istituto Italiano di Cultura a Dublino. La pièce viene proposta in lingua italiana con sottotitoli in inglese per il pubblico locale.

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Si tratta di una coproduzione internazionale che unisce il Teatro Stabile del Veneto, l’Abbey Theatre e il Teatro Nazionale Croato di Fiume (HNK Rijeka), con il sostegno dell’Istituto Italiano di Cultura di Dublino. L’allestimento è inserito nell’Olimpiade Culturale Milano–Cortina 2026 ed è arrivato in Irlanda per segnare l’avvio del semestre irlandese di presidenza del Consiglio Europeo.



Marina Carr prende spunto dal capolavoro goldoniano ma lo rilegge con uno sguardo attuale, mettendo al centro il tema della violenza di genere e la difficoltà delle donne a difendere la propria autonomia. La regia è affidata a Caitríona McLaughlin, direttrice artistica dell’Abbey Theatre, che ha coordinato una messa in scena pensata e realizzata prevalentemente da un’équipe femminile.



A interpretare la protagonista è Gaja Masciale, già nota per il suo lavoro cinematografico, affiancata da un cast composto da Alex Cendron, Denis Fasolo, Riccardo Gamba, Margherita Mannino, Giancarlo Previati, Massimo Scola, Andrea Tich e Sandra Toffolatti. La parte tecnica vede professionisti irlandesi: scene e costumi di Katie Davenport, luci di Paul Keogan e musiche di Anna Mullarkey.



La vicenda è trasposta in un ristorante italiano di Dublino, dove la figura di Mirandolina si confronta con uomini che oscillano tra fascinazione e volontà di dominio. L’originale tono commedia lascia spazio a un registro più teso: l’ironia convive con una progressiva escalation di minacce che portano la narrazione verso la suspense e il confronto con la violenza.



Il progetto è nato dallo Stabile del Veneto, che ha commissionato a Carr la riscrittura del testo goldoniano. Traduzione e lavoro di dramaturg sono stati curati da Monica Capuani. L’affiancamento tra esperienze artistiche venete e irlandesi ha dato vita a un lavoro che attraversa epoche e linguaggi, rileggendo i personaggi settecenteschi alla luce delle dinamiche sociali contemporanee.



La tournée non si è limitata alla dimensione culturale: lo spettacolo ha accompagnato iniziative di solidarietà. In Italia era stata organizzata una raccolta fondi a favore degli orfani di femminicidio, realizzata insieme al Centro Veneto Progetti Donna. In Irlanda, per le repliche in programma, l’Abbey Theatre ha avviato una collaborazione con Women’s Aid, la principale organizzazione nazionale che opera contro la violenza domestica; al termine delle rappresentazioni il pubblico viene invitato a sostenere i progetti dell’associazione.



Il direttore artistico del Teatro Stabile del Veneto ha annunciato inoltre che il teatro sta pianificando una nuova coproduzione internazionale per il 2027 con la Spagna, in collaborazione con il Centro di Produzione La Perla 29 di Barcellona.



Le repliche dublinesi di Mirandolina proseguono fino al 5 settembre con spettacoli serali e una rappresentazione pomeridiana il 29 agosto. Lo spettacolo è firmato da Marina Carr, con traduzione e dramaturgia di Monica Capuani, regia di Caitríona McLaughlin e interpreti tra cui Gaja Masciale e Alex Cendron.