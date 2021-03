Malore mentre cammina: addio ad ex consigliere 60enne di San Michele

Il malore inesorabile arriva mentre si cammina per la strada. Un caso di morte improvvisa, così come pare avvenire in maniera anomala sempre più spesso anche per persone relativamente giovani.

Tarcisio Vio, 60enne capo postino a Portogruaro e già consigliere comunale di San Michele al tagliamento, ha perso la vita così, improvvisamente e apparentemente senza un perché.

Una disgrazia che riporta alla mente il caso avvenuto del 5 marzo quando una donna di 37 anni a Mestre si è accasciata ed è spirata senza segni premonitori o patologie precedenti.

La tragedia è arrivata a metà mattinata, durante una delle consuete passeggiate che il 60enne faceva con un amico, nel tratto di strada che costeggia il Tagliamento. Esclusi ogni tipo di trauma o di causa concomitante di origine violenta. Solo poche parole, improvvise: “Non mi sento bene”, prima di accasciarsi a terra.

Immediati i soccorsi, sia da parte dell’amico stesso che ha provato a praticargli il massaggio cardiaco, sia dell’ambulanza prima, arrivata in breve tempo, e poi dell’elicottero: purtroppo non c’era niente da fare.

Tarcisio Vio, di San Michele, lascia la moglie, il figlio e i due adorati nipotini. La scomparsa ha destato ovunque molta commozione essendo persona conosciuta e stimata. Il 60enne era stato dipendente delle Poste e Consigliere comunale a San Michele. Sempre impegnato nel sociale, era vice presidente della Pro loco.

