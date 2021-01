Crolla a terra a San Giovanni Grisostomo, malore fulminante

Verosimile malore fulminante a San Giovanni Grisostomo, a Venezia, ieri sera.

Un uomo che stava passeggiando è improvvisamente crollato a terra probabilmente colto da un mancamento improvviso.

L’uomo sarebbe stato scorto da passanti già a terra già privo di conoscenza.

Sul posto sono immediatamente arrivati i carabinieri che hanno cercato di ricostruire il fatto in base alle scarne testimonianze.

L’uomo, 70 anni,

residente, è mancato per probabile “arresto cardiocircolatorio”, ma spetterà ora al magistrato di turno decidere se il decesso necessiti di approfondimenti diagnostici.

La salma, infatti, è stata posta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e solo qualora venisse confermato il decesso per “cause naturali” sarà restituita ai familiari per la sepoltura.

