Tajani colto da malore mentre è in prima fila alla Sagra dell’uva di Marino

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Un malore ha costretto il ministro degli Esteri Antonio Tajani ad interrompere la partecipazione alla cerimonia di apertura della 102ª Sagra dell’uva e del vino, questa mattina a Marino.

L’episodio è avvenuto poco prima dell’inizio della messa nella basilica di San Barnaba, dove il ministro era seduto in prima fila insieme ad altre autorità.

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I primi soccorsi sono stati prestati dai sanitari della Croce Rossa e del 118, già presenti alla manifestazione per l’assistenza medica. Il personale sanitario ha immediatamente accompagnato Tajani in una stanza riservata all’interno della basilica, dove ha ricevuto cure e monitoraggio.



Secondo quanto riferito, dopo alcuni minuti il ministro si è ripreso e ha lasciato la chiesa accompagnato dalla scorta e dal suo staff. Non sono state diffuse ulteriori informazioni ufficiali sulle condizioni immediate oltre alla ripresa avvenuta sul posto.



Tra le ipotesi sulle cause del malore viene segnalato il caldo, ancora intenso in queste giornate. Non sono però stati resi noti altri dettagli medici né dichiarazioni ufficiali che chiariscano con precisione l’origine dell’accaduto.



A seguito dell’episodio, Tajani è stato trasferito al Policlinico Gemelli per ulteriori accertamenti. Gli esami a cui è stato sottoposto non avrebbero evidenziato criticità particolari.



La Sagra dell’uva e del vino di Marino, giunta alla 102ª edizione, aveva richiamato numerose autorità e residenti per le celebrazioni e gli eventi collegati alla tradizione enologica della città. L’intervento tempestivo dei soccorsi presenti alla manifestazione ha permesso di gestire l’emergenza senza che la situazione degenerasse.



Non essendoci al momento comunicazioni ufficiali oltre gli esami al Gemelli, resta confermata la versione secondo cui il ministro, dopo il malore in basilica e le cure immediate, si è sottoposto a controlli clinici che non avrebbero rilevato problemi gravi.