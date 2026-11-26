Un grande disco lunare ha dominato il cielo della California nella serata di martedì 24 novembre, emergendo tra le sagome delle palme e creando uno spettacolo visibile in diverse zone dello Stato.

Secondo la Nasa, quella osservata nel corso della notte è la prima di tre Superlune consecutive. Le successive Superlune sono previste a fine dicembre e il 22 gennaio 2027.

Il fenomeno prende il nome di Superluna quando la Luna piena si trova in prossimità del perigeo, il punto dell’orbita più vicino alla Terra: in queste condizioni il nostro satellite appare leggermente più grande e luminoso rispetto a una piena standard.