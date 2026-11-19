Carlos Alcaraz ha conquistato il pass per le semifinali delle ATP Finals battendo Daniil Medvedev 6-2 6-4 in poco più di un’ora. Lo spagnolo ha infilato sette giochi consecutivi a cavallo dei due set, chiudendo con autorità il confronto e assicurandosi il posto tra i migliori quattro del torneo.

Alexander Zverev si era già qualificato in precedenza; ora il tedesco e Alcaraz devono solo completare i loro gironi e attendere i nomi degli avversari, che saranno noti domani e venerdì.

Nelle ultime 24 ore né Medvedev, numero 5 del mondo, né Ben Shelton, numero 4, hanno dato l’impressione di potersi confrontare con lo spagnolo e con Zverev. I punti in classifica fotografano il divario: Zverev 9.320, Jannik Sinner 7.950, Alcaraz 6.100, Shelton 5.170, Medvedev 3.820. Alcaraz era rimasto fermo quattro mesi e mezzo a metà stagione per problemi al polso; Sinner convive da luglio con il tendine del ginocchio destro.

Dal punto di vista dei titoli, dal 2024 agli Australian Open tre giocatori hanno raccolto i maggiori successi nei tornei maggiori: Sinner e Alcaraz hanno vinto ciascuno cinque Major, Zverev due, entrambi nel corso dell’ultima stagione.

La cronaca del tennis mostra come nelle diverse epoche il circuito sia stato dominato da due o tre giocatori. Tra il 1978 e il 1981 Bjorn Borg e John McEnroe si affrontarono quattordici volte, giocandosi quattro finali del Grande Slam in quattordici mesi; nello stesso periodo un terzo protagonista fu Jimmy Connors. Tra il 1976 e il 1984 i tre si spartirono nove Wimbledon di fila e, tra il 1978 e il 1984, Connors e McEnroe vinsero sette US Open consecutivi.

La seconda metà degli anni Ottanta vide invece un gruppo di quattro in cima: Ivan Lendl, Mats Wilander, Stefan Edberg e Boris Becker, che tra il 1985 e il 1989 conquistarono diciassette dei diciannove Major. Negli anni Novanta la scena tornò a una coppia di riferimento con Pete Sampras e Andre Agassi, che si affrontarono in 34 match, 20 dei quali vinti da Sampras; Sampras chiuse la sua carriera dominando la classifica mondiale per sei stagioni consecutive, dal 1993 al 1998. All’inizio degli anni Duemila emerse invece uno scenario più frammentato, fino all’oligopolio prolungato formato da Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic: tra Wimbledon 2003 e gli US Open 2023 si disputarono 81 Major, 66 dei quali vinti da questi tre giocatori (20 Federer, 22 Nadal, 24 Djokovic). Andy Murray rimase l’avversario costante, con undici finali Major di cui tre vinte.

Il confronto odierno tra i tre leader del ranking — definiti nella cronaca come giocatori di 29, 25 e 23 anni — presenta l’anomalia di Zverev, che è un veterano del gruppo: ha perso tre finali del Major (Us Open 2020, Parigi 2024, Melbourne 2025), nelle ultime due occasioni contro Alcaraz e Sinner.

Nel secondo singolare del giorno Flavio Cobolli ha ceduto a Frances Tiafoe 7-6 6-0. Il romano è partito forte,