La disposizione che prevedeva lo spalmamento in dieci anni dei crediti legati al Superbonus sarà cancellata. Di conseguenza, i crediti saranno pagati subito, anziché essere diluiti nell’arco di un decennio.
La misura interessava i crediti dovuti a banche e imprese coinvolte nelle operazioni collegate al bonus edilizio. Con l’eliminazione della norma decade il meccanismo che ne prevedeva la corresponsione rateale.
Sulla questione si era già espresso l’amministratore delegato di Intesa, Messina, che aveva definito la norma “sudamericana”.
La notizia è stata pubblicata il 26 novembre 2026 ed è a firma di Giuseppe Colombo (Ansa).