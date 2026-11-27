La premier Giorgia Meloni ha richiamato i ministri per la gestione della manovra, irritata dalla «pioggia di modifiche» che ha investito il provvedimento. Nel confronto con la squadra di governo la presidente del Consiglio ha fatto sentire la sua insoddisfazione, arrivando a dire: «Tanto vi bocciamo tutto».

Nella revisione del provvedimento è stato confermato uno stanziamento di 500 milioni di euro destinati al settore sanitario. La cifra figura tra le misure concordate nel corso delle ultime trattative sul testo.

Sul capitolo pensioni è stata raggiunta un’intesa che modifica la linea iniziale: la stretta sulle rivalutazioni viene alleggerita. Secondo quanto riferito, la soluzione è finanziata dagli assegni più elevati, con l’obiettivo di trovare coperture per il cambiamento di indirizzo sulle rivalutazioni.

La nota con cui sono state rese note queste decisioni sottolinea la volontà del governo di limitare ulteriori richieste di modifica alla manovra, dopo lo scontro interno scatenato dalle numerose proposte emendative.