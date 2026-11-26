25 novembre 2026 — dal nostro inviato Emanuele Gamba

Un pareggio per 2-2 ha chiuso la sfida tra Paris Saint-Germain, campione d’Europa, e la Roma. La squadra giallorossa ha strappato il risultato grazie al rigore trasformato dall’olandese Malen, entrato dalla panchina.

La partita si era sbloccata con il gol di Hermoso, poi la Roma ha reagito: prima Zabarnyi e poi Dembélé hanno rimontato la rete iniziale, portando in vantaggio i giallorossi.

Nel finale Malen, subentrato dalla panchina, ha segnato su calcio di rigore il gol del meritato pareggio che ha fissato il punteggio sul 2-2.