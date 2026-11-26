Due collaboratori di giustizia, Mannoia e Cancemi, vengono indicati come soggetti cui non fu dato pieno seguito nell’ambito di accertamenti collegati a Silvio Berlusconi.
Nel 1989 Mannoia, gestito dal nucleo centrale anticrimine guidato dal superpoliziotto, riferì al giudice Giovanni Falcone su un imprenditore milanese. Tuttavia non volle verbalizzare quelle dichiarazioni.
Nel 1994, secondo la ricostruzione, l’investigatore dell’epoca non collegò le precedenti parole di Mannoia con le nuove dichiarazioni che erano appena arrivate, lasciando così in ombra il ruolo di quei racconti rispetto alle indagini sull’imprenditore citato.
La vicenda è stata ricostruita nel pezzo pubblicato da Repubblica il 26 novembre 2026.