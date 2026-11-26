L’Italia si è qualificata per le semifinali di Coppa Davis battendo la Corea del Sud per 2-1 al termine di una sfida lunga e combattuta.

La qualificazione è stata decisa dal doppio composto da Matteo Berrettini e Andrea Vavassori, che hanno avuto la meglio sulla coppia sudcoreana. Per ottenere il passaggio del turno gli azzurri hanno giocato tre gare, affrontando complessivamente cinque tie-break e impiegando sei ore e mezza di gioco.

Nel singolare d’apertura Lorenzo Musetti ha sconfitto Seongchan Hong, mentre Jannik Sinner non è citato nella cronaca della giornata. Nel secondo singolare Flavio Cobolli ha invece ceduto al 139 del mondo Soonwoo Kwon, una sconfitta definita dolorosa per la squadra italiana.

Con il 2-1 finale l’Italia affronterà ora la Repubblica Ceca nella semifinale di Coppa Davis.