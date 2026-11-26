Meloni ha dichiarato che non firmerà gli aumenti e che non parteciperà all’assemblea dell’Anm, usando parole nette per respingere le richieste dei magistrati.
Il provvedimento che riguarda gli aumenti stipendiali arriva mentre il Consiglio di Stato ha stabilito l’obbligo per il governo di corrispondere gli arretrati relativi al periodo 2018-2020 entro gennaio.
Palazzo Chigi ha commentato la questione con una breve replica: “Guadagnano già tanto”, definendo così la posizione dell’esecutivo sulla materia retributiva.
La dichiarazione di Meloni e la pronuncia del Consiglio di Stato compaiono nello stesso contesto di dibattito pubblico, senza altri dettagli sulle modalità di attuazione o sui prossimi passi indicati dalle parti coinvolte.