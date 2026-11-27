Roma, 26 novembre 2026 — I livelli di gas immagazzinato in Europa sono “decisamente bassi”, con ripercussioni sui prezzi attesi per l’inverno. Lo segnala un reportage di Reuters firmato da Emma Bonotti.
Secondo la ricostruzione, l’Italia presenta una situazione di stoccaggi relativamente migliore rispetto alla media del Vecchio Continente. Tuttavia, la debolezza delle riserve in altri Paesi chiave produrrà effetti a catena sui mercati e sulle bollette nazionali.
In particolare viene richiamata l’attenzione sul consistente deficit di approvvigionamento in Germania: il cosiddetto “buco” tedesco, si avverte, contribuirà ad aumentare i costi dell’energia anche per i consumatori italiani.
A complicare ulteriormente il quadro è la prospettiva di un’interruzione delle forniture russe a partire da gennaio, elemento che secondo il reportage aggraverebbe la tensione sul mercato del gas europeo.
La combinazione di stoccaggi ridotti, criticità in Paesi-chiave e la prevista cessazione delle consegne russe disegna uno scenario che potrebbe tradursi in un inverno con prezzi elevati per il gas in Europa.