Linda Laura Sabbadini firma su Repubblica un editoriale pubblicato il 26 novembre 2026 alle 00:01, con una lettura stimata di tre minuti, dedicato alla manifestazione delle donne svoltasi a Milano il 25 novembre.

Nel pezzo l’autrice richiama l’attenzione su un dato che attraversa tutti gli ambiti della vita femminile: la minaccia della violenza è presente in casa, per strada e a qualsiasi ora del giorno e della notte. Secondo Sabbadini, questa realtà coinvolge sia le giovanissime sia le donne adulte, che devono mantenere costantemente un atteggiamento di prudenza per proteggersi.

L’articolo sottolinea come la dimensione pubblica della manifestazione milanese si intrecci con la condizione privata delle donne, mettendo in evidenza la continuità del problema oltre le occasioni di piazza.

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