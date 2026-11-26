Michela Marzano rivolge un appello agli uomini perché partecipino attivamente alla lotta contro la violenza sulle donne. L’intervento, pubblicato su Repubblica il 26 novembre 2026, sottolinea che la responsabilità non è delegabile.

Nel pezzo l’autrice precisa la natura della richiesta: non si tratta di chiedere agli uomini di «salvarci», ma di indurli ad assumere la propria parte di responsabilità. È questo il nucleo del messaggio che Marzano presenta come centrale nel confronto pubblico sul tema.

L’articolo si propone quindi di spostare l’attenzione dalle sole vittime ai comportamenti e agli atteggiamenti di chi può contribuire a prevenire la violenza. L’appello mira a coinvolgere direttamente gli uomini, evidenziando il ruolo che possono avere nel contrastare il fenomeno.

L’intervento di Marzano è pubblicato su Repubblica e ha una durata di lettura stimata in tre minuti.