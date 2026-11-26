Bonetti, deputata di Azione ed ex ministro della Famiglia, ha duramente criticato l’approvazione da parte del governo della nuova legge elettorale, definendola “uno schiaffo alle donne”.

La parlamentare ha affermato che il provvedimento appena varato penalizza la presenza femminile e ha ribadito che negare la specificità delle donne significherebbe tradire la Costituzione.

La dichiarazione è stata resa in seguito al voto che ha portato all’approvazione della legge elettorale da parte dell’esecutivo.