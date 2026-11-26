Il caso delle promesse di matrimonio celebrate nella casa di Pertini ha sollevato interrogativi sul controllo e sulla gestione del luogo. A intervenire è stato Spini, ex parlamentare e membro degli Stati Generali del Patrimonio, l’ente che ha ottenuto la concessione per la gestione della struttura.

Spini ha dichiarato di non essere stato informato dell’evento: “Ero all’oscuro di tutto”, ha detto, aggiungendo che intende ottenere chiarimenti su quanto accaduto.

La vicenda è stata riportata il 26 novembre 2026 da Repubblica, che ha attribuito le dichiarazioni a Spini. L’episodio pone l’accento sul ruolo e sulle responsabilità dell’ente concessionario nella gestione della casa.