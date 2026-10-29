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HomenotiziePer Bei, l’avversione dei leader non può trasformarsi in detenzione senza reato

Per Bei, l’avversione dei leader non può trasformarsi in detenzione senza reato

Francesco Bei su Repubblica (29/10/2026): l’avversione di Giorgia Meloni, Tajani e Salvini verso Youssef Siher non legittima la detenzione in assenza di reati.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Roma, 28 ottobre — In un intervento pubblicato su Repubblica, il giornalista Francesco Bei mette in rilievo un principio di diritto in relazione al caso che coinvolge Youssef Siher. Secondo Bei, il fatto che alcuni esponenti politici considerino Siher una figura detestabile non autorizza lo Stato a tenerlo in carcere se non sono contestati reati.

L’articolo richiama i nomi di Giorgia Meloni, Tajani e Salvini come rappresentanti di posizioni che non condividono le opinioni di Siher. Bei sottolinea che la semplice avversione politica o morale verso una persona non può sostituire il necessario fondamento giuridico per una privazione della libertà.

Il commento si inserisce in una riflessione più ampia sul rispetto delle garanzie processuali, secondo quanto riportato nell’intervento pubblicato il 29 ottobre 2026 su Repubblica.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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