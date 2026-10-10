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Spread stabile all’apertura: differenziale Btp-Bund a 115 punti

Apertura poco mossa: lo spread tra Btp e Bund è stabile a 115 punti; il rendimento del decennale italiano sale al 4,65% dal 4,62% della vigilia.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Milano, 08 ottobre 2026 — Apertura di seduta caratterizzata da scarsa volatilità per il differenziale tra i titoli di Stato italiani e tedeschi.

Lo spread tra Btp e Bund ha segnato all’avvio un valore stabile pari a 115 punti.

Contestualmente il rendimento del decennale italiano è salito al 4,65%, in aumento rispetto al 4,62% registrato nella seduta precedente.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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