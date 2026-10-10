Spread stabile all’apertura: differenziale Btp-Bund a 115 punti

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Milano, 08 ottobre 2026 — Apertura di seduta caratterizzata da scarsa volatilità per il differenziale tra i titoli di Stato italiani e tedeschi.
Lo spread tra Btp e Bund ha segnato all’avvio un valore stabile pari a 115 punti.
Contestualmente il rendimento del decennale italiano è salito al 4,65%, in aumento rispetto al 4,62% registrato nella seduta precedente.
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