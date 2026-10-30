Speciale Halloween! Mattia & Tony: il Podcast di MC

Torna come tradizione, lo speciale cinema dedicato a Halloween.
In compagnia del nostro consueto compagno di viaggio, Tony Marra, vi consigliamo quattro pellicole da vedere nella notte delle streghe.
Viaggeremo nel tempo e nello spazio, dall’Italia degli anni settanta agli Stati Uniti dei prima 2000.
Parleremo del Maestro Mario Bava e del padre dello slasher con “Reazione a catena”, pellicola che ha dato origine a una determinata categoria di film copiati in tutto il mondo; da “Halloween” alla saga di “Venerdì 13”
Passeremo a un regista conosciuto per la commedia tipica dell’Italia anni settanta e ottanta, quel Sergio Martino che in realtà non è stato solo “L’allenatore nel pallone” ma ha effettuato incurioni nel thriller esoterico con “Tutti i colori del buio”.
Voleremo in Usa per osservare l’abisso e conoscere “Dagon” di Stuart Gordon.
Una delle migliori trasposizioni lovecraftiane di sempre. Seppur penalizzata dal basso budget ma splendidamente diretta da un vero cultore del “Solitario di Providence”
In fine, “Bubba Ho-Tep” la folle commedia horror di Don Coscarelli con il mitico Bruce Campbell nella parte di Elvis Presley che, in coppia con un mai assassinato (e di colore), John Fitzgerald Kennedy, darà la caccia a una mummia assetata di anime.
Buon ascolto.
Mattia