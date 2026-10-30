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Ucraina: memorie di guerra e la determinazione a progettare il futuro

Elena Stancanelli racconta il viaggio in Ucraina: memorie di guerra e gli sforzi della popolazione per continuare a vivere in un Paese sotto le bombe oggi.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Elena Stancanelli firma un reportage per Repubblica che racconta un viaggio in Ucraina segnato dalla presenza dei bombardamenti e dalla volontà di guardare avanti.

La scrittrice ricostruisce le memorie della guerra, raccogliendo frammenti di vissuto che emergono tra le tracce del conflitto. Accanto a questi ricordi, il pezzo descrive gli sforzi quotidiani della popolazione per mantenere una vita normale nonostante le difficoltà.

Nel racconto affiorano tensione e resilienza: il Paese è definito sotto le bombe, ma al tempo stesso impegnato a progettare il futuro. Stancanelli mette in evidenza come, pur nella violenza e nell’incertezza, molte persone continuino a organizzare il presente e a immaginare ciò che verrà.

L’articolo è stato pubblicato su Repubblica il 30 ottobre 2026 alle 01:00 e ha una lettura stimata di 9 minuti. L’ascolto del pezzo è riservato agli abbonati premium.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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