Ucraina: memorie di guerra e la determinazione a progettare il futuro

Elena Stancanelli firma un reportage per Repubblica che racconta un viaggio in Ucraina segnato dalla presenza dei bombardamenti e dalla volontà di guardare avanti.

La scrittrice ricostruisce le memorie della guerra, raccogliendo frammenti di vissuto che emergono tra le tracce del conflitto. Accanto a questi ricordi, il pezzo descrive gli sforzi quotidiani della popolazione per mantenere una vita normale nonostante le difficoltà.

Nel racconto affiorano tensione e resilienza: il Paese è definito sotto le bombe, ma al tempo stesso impegnato a progettare il futuro. Stancanelli mette in evidenza come, pur nella violenza e nell’incertezza, molte persone continuino a organizzare il presente e a immaginare ciò che verrà.

L’articolo è stato pubblicato su Repubblica il 30 ottobre 2026 alle 01:00 e ha una lettura stimata di 9 minuti. L’ascolto del pezzo è riservato agli abbonati premium.