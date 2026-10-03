I film resistono allo scorrere del tempo? Decisamente non tutti… Il Podcast di Mattia & Tony

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I film resistono allo scorrere del tempo? Decisamente non tutti… Ne parliamo con il nostro esperto Tony Marra.

Poveri ma belli, Susanna tutta panna, Highlander, American beauty. Quattro pellicole di ottimi o buoni registi che a loro modo sono stati importanti se non veri e propri cult. Eppure… siamo sicuri che abbiano davvero retto alla prova del tempo?

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Scopri come fare

Con Tony Marra analizzeremo questi casi per cercare di comprendere come è cambiato il gusto cinematografico del pubblico nel corso del tempo e di come certe tematiche non farebbero più presa sul pubblico.

Emblematici soprattutto i casi di “Poveri ma belli” del grande Dino Risi e American bauty di Sam Mendes. Lavori davvero incastonati nel loro tempo, capaci di scardinare certe concezioni per poi ritornare terribilmente indietro. Con finali reazionari, se non con messaggi in realtà decisamente “paraculi”.

Buon ascolto.



Mattia