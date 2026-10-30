5 x 1000
HomenotizieAliquota ridotta solo per chi aumenta il reddito: una scelta senza precedenti

Aliquota ridotta solo per chi aumenta il reddito: una scelta senza precedenti

Manovra: aliquota ridotta riservata solo a chi vede aumentare il reddito – Tito Boeri parla di un unicum mondiale. Conferenza a Roma il 28 ottobre – 30/10/2026

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

📢 Condividi questa notizia

A Roma, il 28 ottobre, la questione fiscale della manovra è stata al centro di una conferenza stampa a cui hanno partecipato Maurizio Leo, Antonio Tajani, Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti.

Nell’articolo pubblicato su Repubblica il 30 ottobre 2026 alle 00:01, Tito Boeri valuta la scelta di applicare un’aliquota ridotta esclusivamente a chi registra un aumento del proprio reddito. Boeri definisce questa opzione un caso unico a livello mondiale per la complessità che comporta.

La notizia, riportata da Repubblica con un testo della durata stimata di due minuti di lettura, mette in evidenza il carattere singolare della misura fiscale adottata nella manovra.

La Voce di Venezia è seguita da 54.379 persone
Se hai gradito la lettura
👍   CLICCA "SEGUI" SU FACEBOOK
( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
LEGGI TUTTO
RIPRODUZIONE VIETATA
LEGGI TUTTO >>>
ASCOLTA RADIO LA VOCE DI VENEZIA
Radio La Voce di Venezia

Persa qualche notizia? Le ultime:

Notizia interessante? Scrivi cosa ne pensi tu...

Scrivi qui la tua opinione
Il tuo nome o uno pseudonimo

LEGGI ANCHE:
vai alla HOME PAGE