Aliquota ridotta solo per chi aumenta il reddito: una scelta senza precedenti

A Roma, il 28 ottobre, la questione fiscale della manovra è stata al centro di una conferenza stampa a cui hanno partecipato Maurizio Leo, Antonio Tajani, Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti.

Nell’articolo pubblicato su Repubblica il 30 ottobre 2026 alle 00:01, Tito Boeri valuta la scelta di applicare un’aliquota ridotta esclusivamente a chi registra un aumento del proprio reddito. Boeri definisce questa opzione un caso unico a livello mondiale per la complessità che comporta.

La notizia, riportata da Repubblica con un testo della durata stimata di due minuti di lettura, mette in evidenza il carattere singolare della misura fiscale adottata nella manovra.