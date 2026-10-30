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De Pascale: «Sistema sanitario al collasso», la destra favorisce i privati e il bonus dentiere è pericoloso

Michele De Pascale, governatore dem dell’Emilia-Romagna, avverte che il sistema sanitario è «al collasso», accusa la destra e critica il bonus dentiere.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Michele De Pascale, governatore dem dell’Emilia-Romagna, ha lanciato un allarme sullo stato della sanità pubblica italiana, definendo il sistema «al collasso».

Secondo De Pascale, le scelte politiche della destra contemporanea favoriscono il ricorso al privato, con effetti che aumentano l’iniquità nell’accesso alle cure.

Il presidente regionale ha inoltre espresso forte contrarietà nei confronti del cosiddetto bonus dentiere, definendolo pericoloso per la tenuta dell’equità nel servizio sanitario.

Le osservazioni di De Pascale sono state riportate da agenzie e media nazionali, che hanno sottolineato il richiamo del governatore alla necessità di preservare il carattere pubblico del sistema sanitario.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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