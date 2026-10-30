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HomenotizieIl padre di Jessica: «Le regalarono una valigia, volevano partire insieme»

Il padre di Jessica: «Le regalarono una valigia, volevano partire insieme»

Maurizio Dalla Chiara, padre di Jessica uccisa con insulina, racconta che chi le somministrò le regalò una valigia e avrebbe voluto partire con lei.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Maurizio Dalla Chiara è tornato a parlare della figlia Jessica, uccisa con insulina. Nel racconto riportato dalla stampa afferma che a Jessica fu donata una valigia da chi, secondo il padre, avrebbe voluto partire con lei.

Il padre ha ricordato i momenti successivi al primo ricovero: «Dopo il primo ricovero non vedeva l’ora di tornare dalla sua bambina, ma dopo due giorni è morta», ha detto Dalla Chiara, riferendosi agli eventi che hanno preceduto la morte della giovane.

La testimonianza del padre è stata raccolta e diffusa nel pezzo pubblicato il 30 ottobre 2026 alle 08:48 da Romina Marceca (Ansa) su Repubblica.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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