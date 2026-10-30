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Manovra, allarme sulla sanità: stanziati circa 3 miliardi e scoppia la protesta di Regioni e medici

La manovra assegna circa 3 miliardi alla sanità, meno della metà di quanto chiesto dal ministro Schillaci al Mef. Regioni e medici insorgono contro i tagli.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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La parte sanitaria della manovra ha scatenato una forte reazione da più fronti: Regioni e medici denunciano che lo stanziamento previsto è insufficiente rispetto alle richieste arrivate al governo.

Secondo quanto emerso, la manovra destina alla sanità circa 3 miliardi, cifra che rappresenta meno della metà dell’importo proposto dal ministro della Salute Roberto Schillaci al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

In Senato il ministro Schillaci ha espresso un giudizio positivo sugli stanziamenti, sottolineando la necessità di impiegare correttamente le risorse: “Siamo soddisfatti bisognerà usare bene le risorse”, ha detto in una breve dichiarazione.

La decisione ha provocato l’indignazione dell’opposizione e delle rappresentanze regionali. I leader del centrosinistra, Elly Schlein e Giuseppe Conte, hanno attaccato la manovra, accusando il governo di voler “smantellare il pubblico”.

La contrapposizione tra esecutivo, amministrazioni locali e categorie sanitarie si è quindi acuita sulle cifre e sulle priorità della spesa sanitaria contenute nel provvedimento.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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