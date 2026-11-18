In un’intervista pubblicata il 18 novembre 2026, il dissidente russo Khodorkovsky, ex oligarca in esilio, ha avvertito che i sabotaggi attribuiti a Mosca possono portare l’Europa nel conflitto.

Parlando con il corrispondente Antonello Guerrera per Repubblica, Khodorkovsky ha detto di non credere in una svolta negoziale. Ha inoltre osservato che Putin dispone di una sola leva politica e che la sua posizione è stata rafforzata dall’avvento di Trump, esprimendolo con l’immagine che “ha vinto la lotteria con Trump”.

Secondo il dissidente, l’Occidente oggi sta pagando le conseguenze dell’indifferenza mostrata negli anni passati di fronte ai crimini della Russia. Khodorkovsky ha poi aggiunto che all’Europa manca una leadership forte, sintetizzata nell’affermazione che manca “un Churchill”.

L’intervista è stata pubblicata su Repubblica il 18 novembre 2026 alle 01:00 e riprende posizioni già espresse da Khodorkovsky durante il suo esilio.