Sonia Lorenzini e Tommaso Zorzi: lite furiosa al Grande Fratello VIP. Perché si odiano?

Non ha fatto tempo ad entrare al Grande Fratello VIP e Sonia Lorenzini si è scontrata con Tommaso Zorzi. Non appena l’ha vista, l’influencer ha esclamato: “ah beh, siamo al completo adesso! Sento i rumori del circo!”. L’ex tronista ha risposto: “Vedo che ti schieri sempre dalla parte del giusto, ma volevo chiarire delle cose che ci sono state tra di noi che non mi sono piaciute troppo”. Al che Cristiano Malgioglio se n’è andato chiedendosi “ma chi è questa?” suscitando le risate dei vipponi. “Quando si raccontano le cose – ha proseguito la Lorenzini – bisogna raccontarle nel modo giusto. Tu qualche tempo fa hai raccontato di un episodio, hai fatto passare me per quella che non ti aveva salutato, che ti ha tolto il saluto perché tanto offesa di una tua storia su Instagram. Non è andata così e tu lo sai perfettamente”. Ma perché Sonia Lorenzini e Tommaso Zorzi si odiano? Cos’è successo ieri al Grande Fratello VIP?

Sonia Lorenzini contro Tommaso Zorzi

Tra i due vipponi c’è una rivalità pregressa e mai sopita, tant’è che i telespettatori sospettano che il nuovo ingresso sia stato studiato proprio per “agitare le acque”. Dello stesso avviso anche Tommaso Zorzi, che dopo la diretta ha rinfacciato alla vippona di aver cavalcato lo screzio per partecipare al programma. Pronta la reazione di Sonia Lorenzini che ha sbottato “Non lo decidi te chi entra e chi esce”. Le frecciate e le punzecchiature sono poi sfociate in una lite furiosa.





“Ricordati di un gesto brutto che hai fatto nei confronti di una donna – ha continuato l’ex tronista – ti ho conosciuto ad una festa, abbiamo cantato dallo stesso microfono. Poi hai pubblicato delle storie mettendo la mia faccia, il mio nome e il mio cognome. Il giorno dopo ad un evento hai salutato tutti gli amici, sei arrivato da me e hai finto di non conoscermi. Se mi prendi in giro abbi il coraggio di salutarmi. Poi in un programma, dopo aver visto la mia foto, hai fatto il conato del vomito. Ti sembra bello?”.”Non girare la frittata – ha replicato lui – perché se ho fatto un gesto che non mi ricordo, ma ci sta che possa avere fatto, avrò avuto i miei motivi! Sei una rompic******i! Sono qui da 90 giorni, sono esaurito e tu sei venuta qui fresca vestita da pignatta”.

Chi ha ragione? Come finirà?

Zorzi si è appellato al diritto di menzionarla in quanto “personaggio pubblico” mentre la Lorenzini ha ricordato che davanti ai suoi gesti ci sono persone che possono restarci male. Non solo: l’influencer avrebbe raccontando la “sua” versione sostenendo che a non salutarlo sarebbe stata l’ex tronista in quanto “offesa” dalle sue “storie”.

È indubbio che il nuovo ingresso abbia alterato gli equilibri e ad ammetterlo è lo stesso Zorzi. Una cosa è sicura: nei prossimi giorni vedremo un Grande Fratello VIP ben diverso di quello a cui eravamo abituati.

Quali altre scintille ci riserveranno Tommaso Zorzi e Sonia Lorenzini? Ma soprattutto: da che parte si schiererà il resto della Casa?

Marie Jolie