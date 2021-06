Social Housing: case a Venezia, Giudecca, Burano e S.Erasmo. Bando del Comune

Il Comune di Venezia comunica che sono stati emanati 4 Bandi validi per la locazione di complessivi 66 alloggi in regime di “social housing”, situati negli ambiti territoriali di Venezia Centro Storico, Giudecca, Burano e Sant’Erasmo.

Gli alloggi sono dotati di superfici comprese tra 40 e 103 mq circa, con canoni mensili indicativi compresi tra i 200 e 538 euro.

“Con questi bandi – sottolinea l’assessore alla Coesione Sociale Simone Venturini – l’Amministrazione comunale prosegue nel percorso di potenziamento delle politiche abitative per Venezia e per le isole della laguna, anche utilizzando lo strumento del “social housing” secondo le modalità già sperimentate con successo nel recente bando per l’isola di Murano. L’obbiettivo di questo strumento è quello di intercettare la domanda di chi possiede un reddito non sufficiente ad accedere con facilità al mercato libero e, nello stesso tempo, superiore a quello mediamente previsto per partecipare con risultato ai bandi ERP”.

I nuclei interessati potranno partecipare ad uno solo dei bandi emanati e, al momento della presentazione dell’istanza, dovranno già essere in possesso delle certificazioni ISEE 2021 e dello SPID.

La domanda può essere presentata a partire dal 14 giugno 2021 sino al 28 luglio 2021.

“Le procedure concorsuali – prosegue Venturini – saranno snelle ed efficaci, con presentazione della domanda unicamente con modalità online tramite accesso con SPID (identità digitale elettronica) e con abbattimento dei tempi di espletamento in modo tale da dare esito sollecito alla domanda. Con il nuovo sistema che abbiamo adottato per Murano e per altri recenti bandi, infatti, gli uffici sono in grado di consegnare le chiavi dell’appartamento contestualmente alla conclusione dei cantieri, evitando così che case restaurate restino a lungo vuote in attesa dell’individuazione dell’assegnatario”.

Tutte le informazioni, i requisiti e i punteggi sono contenuti nel testo del bando.

I Bandi sono pubblicati per 45 giorni consecutivi, a partire dal 14 giugno 2021 sino al 28 luglio 2021 e sono consultabili sul sito internet del Comune di Venezia ai seguenti link:

comune.venezia.it/it/content/bandi-e-graduatorie

» leggi anche: “Lo spopolamento di Venezia continua: 1000 residenti in meno in un anno“