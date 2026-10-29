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Soccorsi proseguiti tutta la notte: tra le vittime un’ex ministra, turisti e giovani

Soccorsi senza sosta la notte del 29 ottobre 2026: tra le vittime un’ex ministra, turisti e giovani. Si è scavato anche con i droni; un sacerdote è “sconvolto”.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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29 ottobre 2026 — Le operazioni di soccorso sono proseguite per l’intera notte dopo l’accaduto, con scavi effettuati anche grazie all’uso di droni. Tra le vittime risultano un’ex ministra, turisti e giovani.

I soccorritori hanno lavorato senza sosta per cercare dispersi e recuperare le persone coinvolte. Le attività di ricerca hanno previsto sia lavori a mano sia interventi con mezzi tecnologici per individuare e rimuovere detriti.

Un sacerdote presente sul posto ha raccontato di aver somministrato l’estrema unzione a due ragazzi, aggiungendo di sentirsi profondamente scosso per quanto visto. La sua testimonianza è tra le voci che descrivono la drammaticità della situazione.

Le autorità e i servizi di emergenza hanno mantenuto l’attività fino alle prime ore del mattino per completare le operazioni di soccorso e recupero.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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