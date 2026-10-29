Allarme intelligence prima degli scontri del 17 ottobre: il Viminale non avrebbe agito

I servizi di intelligence avevano segnalato la possibilità di disordini prima della manifestazione del 17 ottobre a Milano, ma l’allarme non sarebbe stato recepito dal Viminale. Quel giorno le piazze sono state teatro di scontri tra la polizia e il movimento studentesco durante la protesta promossa sotto il nome “Italia in Piazza”.

La segnalazione degli apparati di sicurezza verteva sul rischio di tensioni che poi effettivamente si sono verificate. Secondo quanto riportato, resta aperta anche la questione sull’origine dell’appello alle piazze: dietro ai volantini che hanno convocato la mobilitazione sarebbe emersa l’ombra di una regia unica.

Gli scontri del 17 ottobre hanno quindi seguito un avvertimento preventivo delle intelligence, che tuttavia non avrebbe trovato riscontro operativo da parte del Ministero dell’Interno. La ricostruzione pubblicata segnala una discrepanza tra l’allerta ricevuta e le misure adottate in vista della manifestazione.

La vicenda solleva dubbi sulle responsabilità nella gestione dell’ordine pubblico e sulla capacità di tradurre gli input informativi in precauzioni concrete. Restano al centro dell’attenzione le dinamiche che hanno portato alla convocazione delle piazze e la catena di comunicazione fra intelligence e Viminale nei giorni precedenti gli eventi.