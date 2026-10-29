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Notte in bianco a Gaza per seguire le elezioni israeliane: al mattino prevale la delusione

A Gaza la popolazione ha passato la notte davanti alla tv per lo spoglio elettorale, arrangiandosi con generatori e telefoni; al mattino la delusione tra i cittadini.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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A Gaza molte famiglie hanno trascorso la notte davanti alla televisione per seguire lo spoglio delle elezioni israeliane. Con l’elettricità incerta, la popolazione si è arrangiata usando generatori e i telefoni cellulari per restare aggiornata sui risultati.

La veglia collettiva ha messo in luce l’esaurimento della popolazione, costretta a trovare soluzioni autonome per non perdere gli sviluppi politici. Le immagini della serata mostravano gruppi riuniti nelle case e nei vicoli, attenti ai bollettini che arrivavano via tv e via rete mobile.

Al risveglio, però, è arrivata l’amarezza. Molti avevano sperato in un cambiamento dell’esito politico; all’alba hanno constatato che la situazione non era mutata, provocando delusione tra chi aveva seguito con ansia lo spoglio.

L’articolo è stato pubblicato il 29 ottobre 2026.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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