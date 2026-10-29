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Djokovic sul punto di tornare: dal boicottaggio mediatico al possibile rientro in Serbia

Novak Djokovic, schierato con gli studenti anti-Vučić e inserito nella lista nera delle tv di Stato, aveva lasciato la Serbia; ora sta valutando il rientro.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Novak Djokovic è al centro di un possibile ritorno in Serbia dopo mesi di tensione politica che lo avevano allontanato dal suo Paese. La sua posizione pubblica a fianco degli studenti impegnati contro il governo di Aleksandar Vučić lo aveva collocato in una situazione critica con i media statali, fino a farlo entrare nella cosiddetta lista nera delle emittenti di Stato.

Di fronte a quell’isolamento mediatico, il campione aveva deciso di lasciare la Serbia. Negli ultimi tempi però la partita sembra riaprirsi: le autorità e parte dell’opinione pubblica appaiono pronte a riaccoglierlo, mentre Djokovic sta valutando la possibilità di ritornare.

La vicenda segna un ribaltamento nell’immagine pubblica dell’atleta nel suo Paese: da figurare tra i personaggi ostracizzati è passato a essere considerato da alcuni un elemento di riconciliazione. Restano immutate le circostanze già note: il suo schieramento con gli studenti anti-Vučić, l’inserimento nella lista nera delle tv di Stato e l’abbandono del territorio serbo.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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