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Scontro tra due treni ad alta velocità vicino Toledo: almeno 68 morti, tre giorni di lutto e accuse a Sánchez

Scontro tra due treni ad alta velocità vicino Toledo: almeno 68 morti, tre giorni di lutto; Sánchez sotto accusa. Tre italiani tra i dispersi; inchiesta indica rotaia spezzata.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Un incidente tra due treni ad alta velocità nei pressi di Toledo ha provocato almeno 68 vittime, secondo quanto riportato dalle autorità. Sono stati proclamati tre giorni di lutto nazionale e il Premier Sánchez è finito sotto accusa per la gestione della sicurezza ferroviaria.

La collisione è avvenuta sulla stessa linea teatro di un’altra strage nell’ultimo anno, alimentando il confronto pubblico sulla manutenzione e sui controlli dei trasporti. L’episodio ha inoltre irrotto nella campagna elettorale in vista delle elezioni del 29 novembre.

La Farnesina ha reso noto che tra i dispersi figurano tre cittadini italiani. Sul fronte delle indagini, il comitato di inchiesta Adamuz ha indicato come causa un guasto alla rotaia, riferendo che l’incidente è stato provocato da una rotaia spezzata prima del passaggio del treno.

Il bilancio aggiornato delle vittime e dei dispersi resta ancora parziale, mentre la vicenda apre un dibattito politico e istituzionale sulla sicurezza delle infrastrutture ferroviarie.

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Elena Gravin
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Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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