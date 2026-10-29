Scontro tra due treni ad alta velocità vicino Toledo: almeno 68 morti, tre giorni di lutto e accuse a Sánchez

Un incidente tra due treni ad alta velocità nei pressi di Toledo ha provocato almeno 68 vittime, secondo quanto riportato dalle autorità. Sono stati proclamati tre giorni di lutto nazionale e il Premier Sánchez è finito sotto accusa per la gestione della sicurezza ferroviaria.

La collisione è avvenuta sulla stessa linea teatro di un’altra strage nell’ultimo anno, alimentando il confronto pubblico sulla manutenzione e sui controlli dei trasporti. L’episodio ha inoltre irrotto nella campagna elettorale in vista delle elezioni del 29 novembre.

La Farnesina ha reso noto che tra i dispersi figurano tre cittadini italiani. Sul fronte delle indagini, il comitato di inchiesta Adamuz ha indicato come causa un guasto alla rotaia, riferendo che l’incidente è stato provocato da una rotaia spezzata prima del passaggio del treno.

Il bilancio aggiornato delle vittime e dei dispersi resta ancora parziale, mentre la vicenda apre un dibattito politico e istituzionale sulla sicurezza delle infrastrutture ferroviarie.