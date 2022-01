Situazione Covid in Veneto oggi. Nuovo Punto Tamponi Venezia

Covid in Veneto oggi: 21.207 nuovi casi e 33 vittime nelle ultime 24 ore.

Sono 21.207 i nuovi positivi al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, un dato in leggera diminuzione rispetto al picco record di ieri, che porta il totale dei contagiati in regione a 934.263.

L’incidenza sui tamponi effettuati (150.538), è del 14,87%.

Si registrano purtroppo anche 33 vittime, che portano il totale dei decessi a 12.830.

Gli attuali positivi sono 265.072, 9.158 in più rispetto al giorno precedente.

Leggera crescita, infine, per i dati ospedalieri, con 1.802 ricoveri in area non critica (+5) e 203 (+5) nelle terapie intensive.

REPORT NUOVI CASI IN VENETO PER PROVINCIA DELLE ULTIME 24 ORE (TRA PARENTESI IL DATO DI IERI)

Padova 3.845 (4.667)

Treviso 3.986 (4.285)

Venezia 2.687 (3.471)

Verona 4.535 (5.302)

Vicenza 3.876 (4.514)

Belluno 854 (951)

Rovigo 1.048 (1.241)

REPORT CASI ATTUALMENTE POSITIVI IN VENETO PER PROVINCIA OGGI (TRA PARENTESI IL DATO DI IERI)

Padova 49.577 (48.043)

Treviso 42.613 (39.755)

Venezia 36.536 (36.185)

Verona 59.973 (57.671)

Vicenza 44.287 (42.928)

Belluno 8.511 (8.160)

Rovigo 12.424 (12.146)

PERSONE RICOVERATE NEGLI OSPEDALI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA (TRA PARENTESI IL DATO DI IERI)

Ospedale dell’Angelo di Mestre reparti di medicina 50 (48)

Ospedale dell’Angelo di Mestre reparti di terapia intensiva 7 (9)

Ospedale Civile di Venezia reparti di medicina 37 (33)

Ospedale Civile di Venezia reparti di terapia intensiva 2 (3)

Ospedale di Mirano reparti di medicina 35 (34)

Ospedale di Mirano reparti di terapia intensiva 8 (3)

Ospedale di Dolo reparti di medicina 62 (55)

Ospedale di Dolo reparti di terapia intensiva 6 (6)

Ospedale di Chioggia reparti di medicina 35 (33)

Ospedale di Chioggia reparti di terapia intensiva 1 (2)

Ospedale di Jesolo reparti di medicina 43 (46)

Ospedale di Jesolo reparti di terapia intensiva 0 (0)

Ospedale di San Donà di Piave reparti di medicina 0 (0)

Ospedale di San Donà di Piave reparti di terapia intensiva 1 (1)

Ospedale di Portogruaro reparti di medicina 0 (0)

Ospedale di Portogruaro reparti di terapia intensiva 3 (3)

Sul fronte dei vaccini, in Veneto sono state 40.267 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate ieri, trainate soprattutto dalle dosi booster (33.880); a ricevere la prima inoculazione sono state 2.385 persone. La copertura vaccinale con la seconda dose è arrivata all’86,6% della popolazione ‘over 12’, mentre chi ne ha avuta una e ha prenotato la seconda rappresenta l’88,7%; le terze dosi coprono il 54,3% della popolazione.

Per la fascia 5-11 anni, ha ricevuto la prima somministrazione il 24,8%, mentre la seconda è stata fatta al 6,2%.

Una buona notizia arriva invece per Venezia e i veneziani: un nuovo punto tamponi per Venezia.

L’Ulss 3 Serenissima, grazie agli spazi concessi dall’Autorità di sistema portuale del mar Adriatico Settentrionale – porti di Venezia e Chioggia, ha inaugurato oggi la nuova sede di San Basilio.

La struttura, che rimarrà – salvo cambiamenti – in attività per circa due mesi, è stata allestita all’interno del terminal passeggeri di S. Basilio, visto che, come ha detto Fulvio Lino di Blasio, presidente dell’autorità portuale, nella stagione invernale l’utilizzo dell’area è marginale.

Gli orari di apertura della struttura di circa 6-700 mq saranno dalle 8 alle 18 e grazie all’impegno iniziale di circa una dozzina di persone, sarà in grado di produrre circa 300 tamponi all’ora.

Per accedere sarà necessario esser in possesso di una richiesta del medico, più un documento.

La struttura – costantemente sotto igienizzazione – consente di attendere il responso in sicurezza grazie agli spazi previsti. “Siamo stati contattati dall’Ulss la settimana scorsa, è una interlocuzione che nasce da un’esigenza concreta, ho notato personalmente l’affollamento in alcune strutture, quindi abbiamo verificato la possibilità di utilizzo temporaneo di strutture portuali che hanno una configurazione adatta all’accoglienza di persone”, ha spiegato Di Blasio.

Il dg dell’ Ulss Edgardo Contato ha sottolineato che “quando c’è una collaborazione tra le istituzioni i problemi si risolvono. Quando ci sono esigenze dirette della popolazione si riesce a dare una risposta concreta”.

Dalla partnership tra le istituzioni(c’è anche il Comune di Venezia) emerge anche una ulteriore novità: la sinergia si svilupperà anche a Chioggia, dove è prevista la creazione di un nuovo drive through, grazie all’autorità portuale locale.