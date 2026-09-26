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Meloni esercita moral suasion su Descalzi: contatti con l’ad di Eni per ottenere risparmi

Meloni ha avviato contatti con l’ad di Eni, Descalzi, in una moral suasion finalizzata a ottenere risparmi per la legge di bilancio pre-elettorale.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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La premier Meloni ha avviato una azione di moral suasion nei confronti dell’amministratore delegato di Eni, Descalzi. Lo riporta Repubblica in un articolo pubblicato il 26 settembre 2026.

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Secondo la ricostruzione, il rapporto si è concretizzato in contatti diretti con l’ad del colosso petrolifero. L’intervento ha finalità precise: ottenere risparmi utili alla legge di bilancio, che viene definita di natura pre-elettorale.

L’operazione è descritta come una mossa politica mirata a generare un effetto-traino, in modo da liberare risorse per l’esecutivo in vista del provvedimento contabile. Nel pezzo non sono riportati ulteriori dettagli sulle modalità o sui numeri oggetto delle trattative.

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La notizia è stata pubblicata da Repubblica il 26 settembre 2026.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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