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Valentina di Bassano in vacanza in Sri Lanka cade dalla cascata di Ravana e muore. Aveva 27 anni

Valentina Stragliotto, di Bassano e residente a Brighton, è morta in Sri Lanka il 24 settembre dopo una caduta di oltre 30 metri

Balzaimo redattore
a cura di: Balzaimo redattore
Valentina Stragliotto di soli 27 anni è deceduta per un incidente mentre era in vacanza
Valentina Stragliotto di soli 27 anni è deceduta per un incidente mentre era in vacanza

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Una vicentina residente in Gran Bretagna ha perso la vita durante un viaggio in Sri Lanka: Valentina Stragliotto è precipitata il 24 settembre dalla sommità della cascata Ravana, nell’area di Ella, riportando ferite così gravi da risultare fatali nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi. Aveva 27 anni.


Secondo la ricostruzione, la giovane si trovava sopra un masso nella parte alta della cascata quando, per cause ancora da chiarire, ha perso l’equilibrio ed è caduta da un’altezza stimata in oltre trenta metri. L’incidente è avvenuto davanti a un’amica che stava con lei nel viaggio.

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Le squadre di soccorso sono intervenute rapidamente e hanno trasportato la donna all’ospedale di Demodara, ma le lesioni riportate nell’impatto si sono rivelate subito gravissime: Valentina è deceduta poco dopo il ricovero. Le autorità locali hanno avviato gli accertamenti di rito per ricostruire la dinamica dell’accaduto.


Originaria di Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, Stragliotto era ben nota nella sua città d’origine. Da giovane aveva praticato ginnastica ritmica con la società Junior 2000, disciplina che aveva caratterizzato parte del suo percorso sportivo.
Da alcuni anni viveva a Brighton, nel Regno Unito, dove lavorava come consulente nel campo del marketing digitale. Nel suo lavoro si occupava, si legge nel comunicato, di ottimizzazione di siti web, gestione di campagne pubblicitarie online e definizione di strategie multicanale.

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La passione per i viaggi era un altro elemento importante della sua vita. Valentina collaborava con la piattaforma WeRoad nel ruolo di coordinatrice di viaggi di gruppo, esperienza che le aveva permesso di accompagnare persone in varie destinazioni internazionali.


La famiglia è precipitata nel dolore più profondo: Valentina era figlia unica e lascia il padre, Fabio, e la madre, Barbara. Non sono forniti altri dettagli sulle modalità del rientro o sulle procedure per il rimpatrio della salma.

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