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Accise dimezzate: Eni introduce un tetto ai prezzi di benzina e gasolio per un mese

Lo sconto sulle accise si dimezza. Eni applica un tetto ai prezzi di benzina e gasolio per un mese; il diesel potrebbe arrivare a 2,4 euro al litro.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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26 settembre 2026 — Lo sconto sulle accise sui carburanti si dimezza e, in risposta, Eni ha fissato un tetto ai prezzi di benzina e gasolio valido per un mese.

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L’annuncio dell’intervento sui listini arriva mentre sul mercato si segnala la possibile salita del diesel fino a 2,4 euro al litro nella giornata odierna.

Il governo ha espresso ringraziamento per le misure adottate. Sul fronte politico il Partito Democratico ha rivendicato la critica, sintetizzata nella frase: “Il governo non ha politica energetica”.

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Anche le associazioni di categoria hanno reagito: Assotir ha evocato lo sciopero in relazione alla situazione dei carburanti.

La decisione di Eni prevede il tetto ai prezzi per benzina e gasolio limitato alla durata di un mese, secondo quanto riportato.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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