La sera a Roma, il giallo di Enrico Vanzina in anteprima alla Festa del Cinema

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La Festa del Cinema di Roma ospiterà in anteprima assoluta La sera a Roma, il nuovo film scritto e diretto da Enrico Vanzina. La pellicola sarà proiettata nella sezione Grand Public della ventunesima edizione del festival, in programma dal 13 al 25 ottobre 2026.



Il progetto nasce dall’omonimo romanzo firmato dallo stesso Vanzina e pubblicato da Mondadori libri. La trasposizione cinematografica mantiene il tono giallo del libro, offrendo un ritratto della città che mescola fascino e decadenza.

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Sul fronte artistico il film presenta un cast corale. Tra i protagonisti figurano Massimo Ghini, Carlo Buccirosso, Martina Stella e Rocio Muñoz Morales. Completano il gruppo Vittorio Viviani, Florence Nicolas, Elvira Zingone, Riccardo Terrana, Ricky Memphis, Luca Ward e Nicoletta Romanoff.



La produzione è curata da New International insieme a Rai Cinema. Alla realizzazione partecipano Rosebud Entertainment Pictures in coproduzione, con la collaborazione di TZERO s.r.l. e il supporto di Prime Video. La distribuzione nelle sale è affidata a Unicorn in collaborazione con Medusa.

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La trama si sviluppa attorno a Federico, giornalista affermato e sceneggiatore dal passato cinematografico di successo. La storia lo porta tra i salotti dell’alta società romana, le redazioni e le trattorie storiche del centro. È proprio in questo ambiente che un incontro apparentemente di cortesia si trasforma in tragedia.



Un giovane attore, Domenico Greco, viene presentato a Federico da un noto broker della finanza romana. All’apparenza il ragazzo è un “belloccio” senza particolare talento. Poche ore dopo l’incontro, però, Domenico viene trovato ucciso con un colpo di pistola. Federico, essendo stato tra gli ultimi a vederlo vivo, rimane coinvolto nelle indagini.



La vicenda intreccia relazioni personali complicate. Federico è sposato con un’intellettuale francese, ha una relazione con Claudia, un’insegnante di pilates di origine sudamericana legata alla vittima, e mantiene un’amicizia complessa con Giulia, una principessa romana. Segreti, tradimenti e vendette emergono mentre la comunità intorno al delitto mostra volti diversi.



A scandire la ricerca della verità entrano in scena figure istituzionali e mediatiche. Il commissario Margiotta si presenta come investigatore sagace; Maselli, giornalista di cronaca nera, è pronto a cercare lo scoop. E Federico stesso dovrà lottare per dimostrare la propria innocenza davanti alla giustizia.



Nella sua carriera Enrico Vanzina è stato spesso attento a raccontare i vizi e i costumi dell’Italia contemporanea con toni ironici e mordaci. Con questo film, spiega il comunicato di produzione, torna a confrontarsi con il genere giallo, utilizzandolo come sfondo per esplorare il carattere della capitale.



La presentazione nella sezione Grand Public punta a mettere il film in contatto diretto con un pubblico ampio, all’interno della platea romana del festival. L’appuntamento di metà ottobre offrirà così la prima occasione pubblica per vedere la trasposizione cinematografica dell’opera.



Dopo l’anteprima alla Festa del Cinema di Roma, La sera a Roma arriverà prossimamente nelle sale, distribuito da Unicorn in collaborazione con Medusa.