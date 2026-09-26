5 x 1000
Hometelevisione«Melania Rea», la serie HBO che ricostruisce il caso arriva in anteprima...

«Melania Rea», la serie HBO che ricostruisce il caso arriva in anteprima alla Festa del Cinema di Roma

La serie 'Melania Rea' in anteprima alla Festa del Cinema di Roma: quattro episodi, in esclusiva su HBO Max con Maria Esposito.

Lorenzo M.
a cura di: Lorenzo M.
Daniele Rienzo nei panni di Salvatore Parolisi nel crime Melania Rea
Daniele Rienzo nei panni di Salvatore Parolisi nel crime Melania Rea

📢 Condividi questa notizia

Notizia importante? Ricevila subito su WhatsApp!

Clicca qui e iscriviti subito

Gratuito, veloce e affidabile. Solo le notizie importanti!

La nuova serie dedicata al caso di Melania Rea sarà presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, nella sezione Freestyle | Serie, a pochi giorni dall’apertura della rassegna (13-25 ottobre). Si tratta di un progetto HBO Original in quattro episodi, diretto da Stefano Mordini e prodotto da Stand By Me, con Maria Esposito nel ruolo di Melania e Daniele Rienzo in quello di Salvatore Parolisi.


La vicenda che fa da filo conduttore alla serie è nota: il corpo di Melania Rea fu ritrovato il 20 aprile 2011 in un bosco a Ripe di Civitella, nel Parco Nazionale d’Abruzzo, vicino alla casa che la donna condivideva con il marito e la loro figlia di 18 mesi, Vittoria. L’inchiesta e i successivi processi hanno alimentato un dibattito pubblico intenso sul tema della violenza di genere.

I nostri articoli saranno sempre gratuiti se abbiamo il vostro sostegno.

Se credi nell’informazione libera di Venezia, puoi sostenerla con il tuo 5×1000.

CF: 94073040274

Scopri come fare


La sceneggiatura alterna passato e presente per ricostruire la vita della giovane donna e gli eventi che portarono alla sua morte. Il racconto parte dalla denuncia di scomparsa presentata dal marito dopo una gita al Pianoro di Colle San Marco (AP), e si sviluppa seguendo il materiale giudiziario e le testimonianze raccolte durante le indagini.


Il tono scelto è quello del crime drama con forti elementi di thriller psicologico. La serie, si legge nella nota di produzione, mira a restituire centralità alla persona oltre il fatto di cronaca, esplorando le dinamiche di possesso e controllo che emergono dalla relazione e le conseguenze della manipolazione e dell’abuso domestico.

[vdv_leggi_anche]


La lavorazione ha previsto un confronto diretto con la famiglia Rea: i genitori e il fratello Michele hanno collaborato con la produzione. Alla ricostruzione hanno contribuito anche figure che hanno seguito il caso in ambito legale e investigativo, tra cui l’avvocato della famiglia, la criminologa Margherita Carlini, investigatori e giornalisti. Questo accesso ha consentito alla produzione di consultare documenti ufficiali — dalle sentenze agli atti processuali, fino alle perizie depositate nei dibattimenti — come riferito dalla casa produttrice.


Sul piano produttivo, la serie è firmata da Doriana Leondeff e Bianca Rondolino; le sceneggiature portano la firma di Leondeff, Mariano Di Nardo, Gloria Mottarelli e Bianca Rondolino. Simona Ercolani e Teresa Carducci figurano come produttrici per Stand By Me; tra i produttori esecutivi compaiono Simona Ercolani, Riccardo Chiattelli e Grazia Assenza.

5 x 1000


Il cast comprende, oltre a Maria Esposito e Daniele Rienzo, Michela Cescon nel ruolo della PM Gabriella Rocci; Carmen Pommella e Antonio Buonanno interpretano i genitori Vittoria Garofalo e Gennaro Rea. Francesco Rungi è Michele Rea; Giulia Ercolini interpreta l’amica Nunzia.


Le riprese sono state ambientate tra Somma Vesuviana e la provincia di Ascoli, scelte che hanno fornito lo sfondo alle sequenze che alternano ricostruzione fedele ed elementi di finzione. Nel montaggio narrativo si mescolano personaggi realmente coinvolti e figure liberamente ispirate a chi è stato al centro delle indagini.


La serie ha ottenuto il patrocinio della Fondazione Una Nessuna Centomila, realtà attiva nella lotta alla violenza di genere e nella sensibilizzazione su questi temi. Sul versante musicale, il Laboratorio Artistico della Fondazione, BigMama, ha contribuito con un brano inedito, “Cicatrici”, che accompagna i titoli di coda dell’episodio finale.


HBO Max distribuirà la serie in esclusiva; la piattaforma, parte del gruppo Warner Bros. Discovery, annuncia il progetto come un originale della sua offerta di contenuti. I quattro episodi saranno prossimamente disponibili in esclusiva su HBO Max.

La Voce di Venezia è seguita da 54.379 persone
Se hai gradito la lettura
👍   CLICCA "SEGUI" SU FACEBOOK
( aggiornato il
Lorenzo M.
Lorenzo M.
Sono un vecchio appassionato di radio. Parlo di musica, il mio hobby, e non solo. lorenzo_f@lavocedivenezia.it
LEGGI TUTTO
LEGGI TUTTO >>>
RIPRODUZIONE VIETATA
sono vietate anche le riproduzioni parziali di titoli, testi, foto, attraverso sistemi automatici (cd aggregatori)

Notizia interessante? Scrivi cosa ne pensi tu...

Scrivi qui la tua opinione
Il tuo nome o uno pseudonimo

Persa qualche notizia? Le ultime:

ASCOLTA RADIO LA VOCE DI VENEZIA
Radio La Voce di Venezia
vai alla HOME PAGE