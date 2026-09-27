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Di Lorenzo: è iniziato un nuovo ciclo, le critiche distruttive non aiutano la Nazionale

Giovanni Di Lorenzo, dal palco dello Stadio Olimpico a Roma il 25/09/2026, parla di un nuovo ciclo nella Nazionale e difende il gruppo dagli attacchi.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Giovanni Di Lorenzo ha commentato a Roma, allo Stadio Olimpico, lo stato della Nazionale maschile di calcio e ha sottolineato l’avvio di una fase nuova per la squadra.

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Il difensore ha affermato che “è partito un nuovo ciclo” e ha messo in guardia contro le critiche troppo dure: secondo Di Lorenzo non fa bene alla Nazionale ricominciare a massacrare i giocatori.

Sottolineando la necessità di tempo per il rinnovamento, ha ricordato che si tratta di un gruppo nuovo e che, nella partita d’esordio, è normale commettere errori: “C’è un gruppo nuovo, ci sta nella prima partita commettere errori”, ha detto.

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Le osservazioni sono state rilasciate il 25 settembre 2026 allo Stadio Olimpico di Roma, nell’ambito delle attività legate alla Nazionale italiana.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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