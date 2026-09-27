Di Lorenzo: è iniziato un nuovo ciclo, le critiche distruttive non aiutano la Nazionale

Notizia importante? Ricevila subito su WhatsApp! Clicca qui e iscriviti subito Gratuito, veloce e affidabile. Solo le notizie importanti!

Giovanni Di Lorenzo ha commentato a Roma, allo Stadio Olimpico, lo stato della Nazionale maschile di calcio e ha sottolineato l’avvio di una fase nuova per la squadra.

I nostri articoli saranno sempre gratuiti se abbiamo il vostro sostegno.



Se credi nell’informazione libera di Venezia, puoi sostenerla con il tuo 5×1000.



CF: 94073040274

Scopri come fare

Il difensore ha affermato che “è partito un nuovo ciclo” e ha messo in guardia contro le critiche troppo dure: secondo Di Lorenzo non fa bene alla Nazionale ricominciare a massacrare i giocatori.

Sottolineando la necessità di tempo per il rinnovamento, ha ricordato che si tratta di un gruppo nuovo e che, nella partita d’esordio, è normale commettere errori: “C’è un gruppo nuovo, ci sta nella prima partita commettere errori”, ha detto.

[vdv_leggi_anche]

Le osservazioni sono state rilasciate il 25 settembre 2026 allo Stadio Olimpico di Roma, nell’ambito delle attività legate alla Nazionale italiana.