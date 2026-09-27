Di Lorenzo: è iniziato un nuovo ciclo, le critiche distruttive non aiutano la Nazionale

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Giovanni Di Lorenzo ha commentato a Roma, allo Stadio Olimpico, lo stato della Nazionale maschile di calcio e ha sottolineato l’avvio di una fase nuova per la squadra.
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Il difensore ha affermato che “è partito un nuovo ciclo” e ha messo in guardia contro le critiche troppo dure: secondo Di Lorenzo non fa bene alla Nazionale ricominciare a massacrare i giocatori.
Sottolineando la necessità di tempo per il rinnovamento, ha ricordato che si tratta di un gruppo nuovo e che, nella partita d’esordio, è normale commettere errori: “C’è un gruppo nuovo, ci sta nella prima partita commettere errori”, ha detto.
Le osservazioni sono state rilasciate il 25 settembre 2026 allo Stadio Olimpico di Roma, nell’ambito delle attività legate alla Nazionale italiana.