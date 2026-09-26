Dimissioni del direttore tecnico: Mele lascia l’incarico prima della ripresentazione della delibera sul Ponte

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Valerio Mele ha deciso di lasciare l’incarico di direttore tecnico e dal 1° ottobre tornerà a lavorare in Anas. La comunicazione arriva alla vigilia della prevista ripresentazione della delibera al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess) sul progetto del Ponte sullo Stretto.

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La notizia, resa nota il 26 settembre 2026, si inserisce nel dibattito attorno all’iniziativa promossa dal ministro dei Trasporti e leader della Lega, Matteo Salvini. Il ritorno di Mele in Anas coincide con un momento cruciale per la pratica amministrativa legata al piano.

Non sono state riportate altre informazioni sui motivi della scelta né sui tempi operativi per la sostituzione del direttore tecnico.