5 x 1000
HomenotizieDimissioni del direttore tecnico: Mele lascia l’incarico prima della ripresentazione della delibera...

Dimissioni del direttore tecnico: Mele lascia l’incarico prima della ripresentazione della delibera sul Ponte

Valerio Mele lascia l’incarico di direttore tecnico e dal 1° ottobre torna in Anas. L’addio arriva alla vigilia della ripresentazione della delibera al Cipess sul Ponte.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

📢 Condividi questa notizia

Notizia importante? Ricevila subito su WhatsApp!

Clicca qui e iscriviti subito

Gratuito, veloce e affidabile. Solo le notizie importanti!

Valerio Mele ha deciso di lasciare l’incarico di direttore tecnico e dal 1° ottobre tornerà a lavorare in Anas. La comunicazione arriva alla vigilia della prevista ripresentazione della delibera al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess) sul progetto del Ponte sullo Stretto.

I nostri articoli saranno sempre gratuiti se abbiamo il vostro sostegno.

Se credi nell’informazione libera di Venezia, puoi sostenerla con il tuo 5×1000.

CF: 94073040274

Scopri come fare

La notizia, resa nota il 26 settembre 2026, si inserisce nel dibattito attorno all’iniziativa promossa dal ministro dei Trasporti e leader della Lega, Matteo Salvini. Il ritorno di Mele in Anas coincide con un momento cruciale per la pratica amministrativa legata al piano.

Non sono state riportate altre informazioni sui motivi della scelta né sui tempi operativi per la sostituzione del direttore tecnico.

La Voce di Venezia è seguita da 54.379 persone
Se hai gradito la lettura
👍   CLICCA "SEGUI" SU FACEBOOK
( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
LEGGI TUTTO
LEGGI TUTTO >>>
RIPRODUZIONE VIETATA
sono vietate anche le riproduzioni parziali di titoli, testi, foto, attraverso sistemi automatici (cd aggregatori)

Notizia interessante? Scrivi cosa ne pensi tu...

Scrivi qui la tua opinione
Il tuo nome o uno pseudonimo

Persa qualche notizia? Le ultime:

ASCOLTA RADIO LA VOCE DI VENEZIA
Radio La Voce di Venezia
vai alla HOME PAGE