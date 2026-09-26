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Indagini della Guardia di Finanza: emerge un sistema di evasione con scontrini, buoni e ordinazioni fittizie

La Guardia di Finanza scopre scontrini falsi, buoni regalo e ordinazioni fantasma: il contante resta protagonista e chi non dichiara percepisce anche la Naspi.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Le inchieste condotte dalla Guardia di Finanza hanno messo in luce un articolato sistema di evasione fiscale che utilizza scontrini falsi, buoni regalo e ordinazioni fittizie per occultare ricavi.

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I fatti delineano quella che viene descritta come una diffusa attitudine ad aggirare gli obblighi fiscali: il contante mantiene un ruolo centrale nelle transazioni, mentre strumenti come buoni e ricevute alterate servono a nascondere introiti reali.

Dalle indagini emerge anche che tra i beneficiari di questi meccanismi vi sono persone che, pur non dichiarando redditi, risultano percettori di prestazioni pubbliche come la Naspi.

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Nel quadro mediatico e politico la vicenda è richiamata, con riferimento al ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, nel racconto delle indagini che offrono uno spaccato di pratiche elusive presenti nel Paese.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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