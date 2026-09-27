5 x 1000
HomenotizieMoody’s rialza la stima del Pil 2026 a +0,8%: deficit al 3%...

Moody’s rialza la stima del Pil 2026 a +0,8%: deficit al 3% e debito stabile al 138%

Moody’s rivede al rialzo il Pil 2026 a +0,8% dopo il +0,9% nel primo semestre; deficit previsto al 3% e debito stabile al 138% nel 2026-27.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

📢 Condividi questa notizia

Notizia importante? Ricevila subito su WhatsApp!

Clicca qui e iscriviti subito

Gratuito, veloce e affidabile. Solo le notizie importanti!

L’agenzia di rating Moody’s ha aggiornato al rialzo le previsioni di crescita per l’Italia nel 2026, portando la stima del Pil allo 0,8%. La revisione si basa, secondo il report, sulla tenuta dell’economia nonostante le tensioni geopolitiche e l’aumento dei costi energetici.

I nostri articoli saranno sempre gratuiti se abbiamo il vostro sostegno.

Se credi nell’informazione libera di Venezia, puoi sostenerla con il tuo 5×1000.

CF: 94073040274

Scopri come fare

Nel primo semestre dell’anno il Pil era aumentato dello 0,9%, elemento che ha contribuito all’ottimismo dell’agenzia. Moody’s ha tuttavia precisato che l’aggiornamento non comporta, per il momento, un cambiamento del giudizio sul merito di credito nazionale e che il documento non anticipa azioni imminenti sul rating.

Sui conti pubblici gli esperti dell’agenzia prevedono un progressivo consolidamento: il rapporto deficit/Pil è stimato al 3% per il 2026, in lieve calo al 2,9% nel 2027, dopo il 3,1% rilevato nel 2025. Per il debito pubblico Moody’s prevede una fase di stabilizzazione al 138% del Pil nel biennio 2026-2027, considerata propedeutica a un successivo e graduale percorso di rientro.

[vdv_leggi_anche]

La valutazione dell’agenzia si inserisce in un calendario di revisioni delle principali sigle internazionali: lo scorso 11 settembre Fitch ha confermato il rating a BBB+ con outlook stabile; Dbrs è attesa il 16 ottobre e Standard & Poor’s il 13 novembre.

Moody’s aveva già rivisto al rialzo il giudizio sull’Italia nel novembre 2025, portando il rating a Baa2 da Baa3 con outlook stabile. L’upgrade dello scorso anno era stato motivato, secondo l’agenzia, dalla maggiore stabilità politica e dalla continuità delle politiche economiche, elementi ritenuti utili a sostenere l’efficacia delle riforme, degli investimenti e degli interventi fiscali previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

La Voce di Venezia è seguita da 54.379 persone
Se hai gradito la lettura
👍   CLICCA "SEGUI" SU FACEBOOK
( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
LEGGI TUTTO
LEGGI TUTTO >>>
RIPRODUZIONE VIETATA
sono vietate anche le riproduzioni parziali di titoli, testi, foto, attraverso sistemi automatici (cd aggregatori)

Notizia interessante? Scrivi cosa ne pensi tu...

Scrivi qui la tua opinione
Il tuo nome o uno pseudonimo

Persa qualche notizia? Le ultime:

ASCOLTA RADIO LA VOCE DI VENEZIA
Radio La Voce di Venezia
vai alla HOME PAGE