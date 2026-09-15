Archeda lancia Tulle Studio 18: la lavanderia entra nel progetto della casa con finiture Giada Opaco

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Archeda presenta Tulle Studio 18, una soluzione che integra la lavanderia nel racconto progettuale della casa, combinando funzionalità e un’estetica coerente pensata per l’uso quotidiano.



L’azienda ha pensato il nuovo sistema come risposta ai cambi di ritmo domestici: quando le abitudini tornano a regolare le giornate, l’organizzazione degli spazi diventa determinante. Tulle Studio 18 nasce con l’obiettivo di semplificare i gesti di tutti i giorni, offrendo superfici e volumi che favoriscono ordine e praticità.

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La composizione si caratterizza per la finitura Giada Opaco, applicata a strutture, frontali e volumi con l’intento di creare una presenza discreta ma omogenea. Il top include un lavabo Rock‑Up realizzato in Geacryl Color Matt Giada, scelta che punta a dare continuità materica alla superficie operativo-lavaggio.



Il progetto prevede accessori pensati per valorizzare la fruizione dello spazio: il pensile Opera è dotato di illuminazione laterale, mentre la boiserie integra mensole in metallo nello stesso tono Giada. Completano la proposta lo specchio Filux, accompagnato dalla lampada Lux Color, componenti che contribuiscono a costruire un ambiente coerente e ben illuminato.



Elemento distintivo della proposta è il sistema che mette in relazione bagno e lavanderia. Colonne a terra con sopralzi e un elemento passante creano una sequenza architettonica continua tra i due ambienti, limitando la percezione di compartimentazione e favorendo una lettura unitaria dello spazio domestico.



In questo disegno il contenimento non è solo pratico: scaffalature, armadi e moduli diventano parte integrante della struttura, definendo percorsi e rapporti visivi. Il risultato è uno spazio che risponde a esigenze funzionali, senza rinunciare a un’estetica studiata per durare nel tempo.



Archeda sottolinea come la proposta trasformi la lavanderia da ambiente tecnico a componente del progetto casa, capace di esprimere ordine e qualità. L’approccio mira a elevare i gesti ripetuti, rendendoli più semplici attraverso soluzioni di design e materiali coerenti.



Dietro Tulle Studio 18 c’è la linea progettuale che caratterizza l’azienda: attenzione alle forme, ricerca sui materiali e cura delle lavorazioni per rispettare requisiti ergonomici e funzionali. Negli ultimi anni, l’azienda ha registrato una crescita sia in termini di fatturato che di innovazione tecnologica, confermando la propria traiettoria di sviluppo.



La produzione di mobili da bagno, complementi e accessori si svolge su una superficie produttiva significativa. I prodotti Archeda sono distribuiti attraverso una rete di punti vendita specializzati, pensata per raggiungere differenti tipologie di mercato.



Archeda dichiara inoltre un’attenzione costante al Made in Italy, inteso come combinazione di materie prime di qualità e progettualità riconosciuta a livello internazionale.



La produzione si svolge su una superficie di 6.000 mq e i prodotti sono commercializzati tramite una rete di punti vendita specializzati.